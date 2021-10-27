Читатели The Daily Mail усомнились в способности Джонсона «читать лекции» Путину

Переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном были настолько утомительны, что в следующий раз президент России Владимир Путин перенаправит звонок политика на автоответчик. Таким мнением поделились читатели издания The Daily Mail.

Российский лидер провел переговоры с главой британского правительства 25 октября. Во время телефонного разговора стороны обсудили климатические вопросы. Джонсон поприветствовал планы Москвы добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года, передает «ПолитРоссия».

Однако читателям The Daily Mail показалось, что Владимира Путина вовсе не интересует мнение британского премьера. По их мнению, Джонсон выставляет себя на посмешище.

«Путин, наверное, от души посмеялся над этим. Что за парень Борис»; «Путин, вероятно, поставил телефон на громкую связь и ушел»; «Как будто Путину не все равно, что ты думаешь, Борис»; «В следующий раз Влад (Владимир Путин — прим. ред.) переведет его на автоответчик!»;

Пользователи Сети подчеркнули, что Великобритания находится не в том положении, чтобы читать России лекции по климатическим вопросам и энергетической сфере.

«Правильно ли я это понимаю? Премьер-министр маленькой Англии читает лекцию, возможно, самому могущественному человеку на планете?» — написали читатели.

Как стало известно ранее, британский премьер может сменить имя в честь бога северного ветра. Политик задумался над тем, чтобы стать Бореем Джонсоном.