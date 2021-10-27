Депутат Рады: Зеленский обворовывал украинцев, выводя деньги в офшоры

Народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал офшоры президента Украины Владимира Зеленского «воровством у своей страны и своего народа».

В начале октября в расследовании международного консорциума журналистов «досье Пандоры» Зеленский фигурировал в качестве держателя офшоров. Украинский лидер заявил, что «сюжет расследования не очень» и признался — деньги в офшоры выводил еще до избрания на должность президента, а для отмывания средств эти счета не использовались.

Схему по сокрытию доходов Зеленский назвал «структурированием бизнеса» и посетовал, что во времена президента Виктора Януковича налоговая инспекция «если не каждый день, то раз в неделю» приходила в студию «Квартал 95». Нардеп Кива не считает это оправданием для уклонения от уплаты налогов.

«Офшор — это грабеж своего народа и государства. Неуплата налогов, сокрытие прибыли — это и есть обворовывание своей страны. Ведь только через налоги наполняется бюджет, который дает возможность реализовывать социальные программы. Получается, что еще вчера президент Зеленский будучи бизнесменом, комиком, — да кем угодно! — обворовывал свою страну», — заявил Кива в эфире телеканала «Первый независимый».

facebook.com / Илья Кива

23 октября помощник президента и сооснователь «Квартала 95» Сергей Шефир ответил на вопрос, не планирует ли украинский президент перевести в страну деньги с офшорных счетов и заплатить налоги. Шефир заявил, что «Квартал 95» является «одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе».

«Больше мне комментировать нечего», — заключил помощник Зеленского.

Кроме того, в «досье» отмечалось, что Зеленский и его окружение, в том числе глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам на сумму в 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским в 2012 году.

Ранее журналисты обнаружили виллу четы Зеленских на одном из самых дорогих курортов Италии. Подробнее о тайной вилле украинского президента — в нашей статье.