Непродовольственные магазины Ростовской области будут закрыты в предстоящие нерабочие дни

Ограничения вступят в силу в регионе с 28 октября. Представители Ростовского правительства подтвердили, что пройдет обсуждение о необходимости введения дополнительных мер.

Непродовольственные магазины в Ростовской области остановят работу с 28 октября по 7 ноября включительно. Исключением станут точки, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и объекты, оказывающие услуги связи.

Дистанционная продажа приостанавливаться не будет. Определен список непродовольственных товаров, которые разрешено реализовывать вместе с продовольственными.

Предприятия общественного питания изменят режим работы и будут закрыты в период с 21:00 до 6:00, но оставят за собой право на доставку еды. Салоны красоты, кинотеатры, спортивные комплексы, аквапарки и культурно-выставочные центры будут полностью закрыты на период нерабочих дней.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели в России. Мера распространяется на отдельные категории граждан по всей стране, передает телеканал «360».