Мэр Биробиджана сообщил о закрытии детских садов с 30 октября по 7 ноября

Работу детских садов в Биробиджане скорректировали в связи с объявлением нерабочими днями периода с 30 октября по 7 ноября.

Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, среди заболевших есть дети школьного и дошкольного возраста. Уровень заболеваемости продолжает расти. В мэрии Биробиджана приняли решение, что в нерабочие дни детские сады будут отдыхать. Школьникам на этот период продлили осенние каникулы.

Жителям областного центра не рекомендовали в выходные дни посещать места массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики. Горожанам посоветовали минимизировать общение и прием гостей, и отказаться от необязательных поездок.