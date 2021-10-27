Власти Алтайского края ввели систему QR-кодов и усилили масочный режим

Новые меры по борьбе с коронавирусной инфекции введены на территории Алтайского края указом губернатора региона Виктора Томенко.

Допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, QR-кода, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, а также о перенесенной болезни, или справки о наличии противопоказаний к прививке. Эти меры начнут действовать с 30 октября.

С 15 ноября аналогичные правила начнут действовать для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общепита, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края.

Жителям региона, не использующим маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций.