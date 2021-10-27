Политолог Дудкин рассказал о наступившем «полном коллапсе» в энергетике Украины

Энергетический кризис на Украине достиг небывалых масштабов. На десяти из 15 имеющихся в стране АЭС уже отключены энергоблоки и атомные реакторы. Об этом в эфире «Первого независимого» телеканала рассказал военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

«А это [АЭС] самый дешевый вид электроэнергии. Мы потому и закупаем. Когда вообще такое было, чтобы Украина закупала электроэнергию у своих соседей? Никогда такого не было», — отметил аналитик.

Ранее стало известно, что компания «Укрэнерго» решила провести аукцион по закупке электроэнергии у России и Белоруссии в ноябре. Причем заявленные мощности оказались максимальными среди других возможных стран-поставщиков — 2200 МВт и 900 МВт соответственно.

Это решение стало поводом для очередного скандала. Компания украинского олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Западэнерго», которая по сути является монополистом на рынке электроэнергии в бывшей советской республике, подала иск с требованием запретить сотрудничество с Москвой и Минском. Суд с этим согласился. Но «Укрэнерго» нашла лазейку в законе и обошла запрет, организовав торги «по резервной процедуре». Сегодня, 27 октября, был объявлен старт аукциона, сообщает EurAsia Daily.

pixabay.com / Анатолий Стафичук

Вместе с дефицитом электроэнергии в Киеве жалуются и на стремительно пустеющие угольные хранилища для тепловых электростанций (ТЭС). Объемы запасов уже снизились в 4,2 раза от запланированных отметок. Например, резерв угля на украинской ТЭС-12 сейчас составляет 460 тыс. тонн при плане в 1,9 млн тонн. А Славянскую ТЭС в Донбассе и вовсе пришлось временно закрыть — там угль закончился совсем.

При этом единственный аналог угля — газ — сейчас не по карману украинским предприятиям. Цены на голубое топливо в Киеве взлетели даже сильнее, чем в Европе.

«На Украине уже полный коллапс. Мы к этому пришли. Если раньше мы называли это предпосылками, последствиями — все, ребята, мы пришли к коллапсу», — резюмировал Дудкин.

Политолог также отметил, что надеяться на помощь украинских властей не имеет смысла, поскольку все ответственные за энергетический кризис в стране являются «протеже» президента Владимира Зеленского. Его-то аналитик и призвал к ответу.