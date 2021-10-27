Главного инфекциониста США подозревают в финансировании живодерства

Губернатор американского штата Флориды Рон Десантис потребовал уволить с занимаемой должности главного инфекциониста Соединенных Штатов Энтони Фаучи. Иммунолога заподозрили в финансировании жестоких экспериментов над животными.

Член Палаты представителей от штата Южная Каролина Нэнси Мейс рассказала телеканалу Fox News, что Национальные институты здоровья (National Institutes of Health, NIH), деятельность которых курирует Фаучи, буквально «отправляли щенков на убой».

Она изучила деятельность медицинского советника Белого дома после сообщений о «варварских и ужасных научных экспериментах». К ее сожалению, информация подтвердилась.

«Несколько недель назад я узнала, что грант стоимостью около 1,7 миллиона долларов был потрачен на то, чтобы удалить у 44 щенков бигля голосовые связки. Это нужно, чтобы ученые не слышали, как они скулят и лают. Затем их накачали наркотиками, убили и препарировали. Почти два миллиона долларов, чтобы убить 44 щенка бигля», — посетовала чиновница.

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Еще 400 тысяч долларов, полученных от налогоплательщиков, NIH с подачи Фаучи потратили на зверские эксперименты с собаками: головы щенков с удаленными голосовыми связками помещали в специальные ящики, заполненные мухами-носителями всевозможных опасных паразитов. По словам Нэнси Мейс, насекомые «буквально поедали собак живьем».

Перед этим животным вкалывали экспериментальные препараты, чтобы протестировать их способность справиться с опасными заболеваниями.

«Это просто отвратительно, — заявила Мейс. — Чем больше я узнаю о том, что происходит с деньгами налогоплательщиков и грантами, которые мы отправляем в другие страны, тем хуже становится. <…> Это должно прекратиться немедленно».

Обращение госпожи Мейс уже поддержали 23 члена Демократической и Республиканской партий США. Конгрессвумен обратила внимание, что если Фаучи не ответит на обвинения в течение нескольких дней, ей придется «ускорить процесс». Чиновница пообещала объединить силы двух противоборствующих партий, чтобы остановить эксперименты.