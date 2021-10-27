Пропавшую 81-летнюю актрису Светлану Светличную прятали в одном из отелей

Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная пропала 22 октября. Все это время артистка находилась в столичном отеле, где ее спрятали телевизионщики перед записью скандального интервью.

Сын актрисы Алексей Ивашов, которого Светличная родила от коллеги Владимира Ивашова, подтвердил, что она нашлась. Осведомленный источник прокомментировал эту ситуацию.

«Она никуда не пропадала, просто пряталась в гостинице. Это обычная практика, когда ключевого героя очередного выпуска ток-шоу до записи скрывают, чтобы его не перехватили конкуренты», — пояснил он kp.ru.

Звезда советского кино сидела несколько дней в отеле, она смотрела телевизор и отдыхала. Светличная никуда не выходила, еду ей приносили прямо в номер. Все расходы взял на себя один из федеральных каналов.

Собеседник издания пояснил, что программа с участием актрисы посвящена ее отношениям с сыном. Алексей Ивашов написал заявление в правоохранительные органы о пропаже матери по просьбе другого телеканала. Это была «мелкая месть», поскольку Светличная дала интервью конкурентам.

Позднее журналист Андрей Малахов анонсировал участие 81-летней Светланы Светличной в своей программе «Прямой эфир». Запись с актрисой была размещена в официальной группе шоу в сообществе во «ВКонтакте».