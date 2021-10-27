Республиканец Гуд упрекнул Байдена за безответственные траты бюджетных средств

Соединенные Штаты сталкиваются со множеством внутренних кризисов после прихода президента Джо Байдена к власти. Об этом заявил республиканец из Палаты представителей США Боб Гуд.

Как отметил парламентарий, трудно определить, какая из проблем является наиболее острой для американской страны — рост преступности, инфляция или безответственные траты бюджетных средств. Он также указал на ситуацию в области энергетики, которая сделала США зависимой от «снабжения со стороны враждебных иностранных государств».

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — сказал республиканец в ходе выступления в конгрессе.

Политолог Малек Дудаков в беседе с RT заявлял, что политика администрации Байдена не является дружелюбной по отношению к Москве. Эксперт советовал осторожнее относиться ко всему, что исходит от Белого дома.