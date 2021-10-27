Петербуржцев предупредили о дождливой и облачной погоде 27 октября

Дождливая погода и облачность с прояснениями установятся в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице находятся под влиянием циклонического вихря. Столбики термометров в Петербурге покажут от +7 до +9 градусов, в Ленобласти — +5…+10 градусов. Скорость западного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду, написал метеоролог на своей странице в соцсети Facebook.

«Однако по мере продвижения вихря на восток регион окажется в его тыловой части», — добавил Леус.

Атмосферное давление в течение дня опустится ниже нормы и достигнет 753 мм ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды не изменится. В пятницу в Северной столице может потеплеть до +13 градусов. Похожие условия сохранятся на выходных.

В некоторые регионы России в ноябре вернется бабье лето, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Потепление ожидается в Симферополе, Краснодаре и Ставрополе, передает телеканал «360».