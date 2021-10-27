Медианная зарплата выросла почти на десять процентов в России

Медианная зарплата российских работников в III квартала 2021 года выросла на 9,2 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в исследовании специалистов «СберИндекса» и «Работа.ру».

Зарплаты сотрудников сферы информационных технологий и коммуникаций выросли сильнее всего. Похожий рост дохода зафиксирован в финансах и страховании. Отмечается, что медианные зарплаты выросли на 13,5 и 13,1 процента соответственно. Об этом информирует газета «Известия».

Доходы занятых в торговле также увеличились на 12,9 процента. Рост зарплат на 12,8 процента выявили в гостиничном и ресторанном бизнесе, на 12,5 процента строительстве, на 10,7 процента в добыче полезных ископаемых и на 10,3 процента в сельском хозяйстве. Напомним, что медианной зарплатой называется показатель, при котором одна половина россиян получает доход меньше указанного, а другая половина — больше.