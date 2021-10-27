Поклонская ответила на угрозы главы МИД Украины Кулебы не оставлять ее в покое

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская пообещала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе никогда не забывать тех, кто превратил страну в руину.

Поклонская ответила на слова украинского министра о том, что Киев не забудет ее и никогда не оставит в покое. Кулеба подчеркнул, что вопросами экстрадиции дипломата занимаются МВД, минюст и генпрокуратура Украины.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — сообщила РИА Новости Поклонская.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила об «абсолютном иммунитете» нового российского посла в Кабо-Верде. Новое назначение Поклонской «не имеет отношения к Украине», подчеркнула Захарова. Источник агентства в МИД Кабо-Верде признал, что Украина обращалась к руководству страны по поводу Поклонской, но у Киева нет шансов добиться ее экстрадиции.