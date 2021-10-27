Читателей французской газеты Le Figaro возмутило решение нидерландского суда вернуть предоставленную Крымом коллекцию археологических сокровищ Украине, а не России.

Окончательный вердикт по спорному делу во вторник, 26 октября, вынес голландский апелляционный суд. Бесценные археологические сокровища Крым предоставил одному из музеев Амстердама для проведения выставки незадолго до присоединения полуострова к России.

Читателей Le Figaro возмутило решение нидерландского суда. Пользователь EugénieEtcheverry отметил, что вопрос носит юридический характер. Комментатор parigo007 отметил, что вернуть сокровища следует тем, кто дал их голландским коллегой.

«Эти предметы принадлежат Крыму. Независимо от того, является ли Крым российским или украинским, это ничего не меняет, золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму», — написал пользователь Libecciu

Читатель Le Forgeron отметил, что предметы передал для выставки музей, туда их и следует вернуть. Пользователь предупредил, что в противном случае с нидерландскими музеями перестанут иметь дело.