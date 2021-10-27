Военный эксперт Карасев: визит главы Пентагона в Киев дал зеленый свет на обстрел Донбасса

Военный эксперт Владимир Карасев связал обострение внутриукраинского конфликта с недавним визитом в Киев главы Пентагона Ллойда Остина. По его мнению, Украина получила зеленый свет на обстрелы и захват населенных пунктов республик Донбасса.

Эксперт напомнил, что украинской стороне привезли военную помощь на сумму 60 миллионов долларов. Он подчеркнул, что Киев «и так во многие зоны зашел», нарушая минские договоренности. По его словам, украинские власти уже давно перестали выполнять комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Я считаю, что украинская сторона уже давно не придерживается Минских соглашений, поэтому необходимо гарантам «нормандского формата» сделать заявления о том, что Киев вышел из «Минска-2». Кроме того, нужно дать народным милициям ЛНР и ДНР возможность восстановить историческую справедливость», — пояснил Карасев в интервью ФАН.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. По информации МИД ДНР, ВСУ попытались захватить населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе. Кроме того, украинские силовики вели огонь по поселку Тельманово.