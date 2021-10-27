Лавров получил в подарок «вазу для виски» на министерской сессии Совета Баранцева

Главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече с ректором Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсеном в Норвегии подарили «вазу для виски».

Во вторник состоялась встреча Лаврова с Олсеном на полях министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Во время беседы ректор вручил главе МИД РФ книгу «Сближение России и Норвегии в 1814—1917 годах» и вазу из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии, передает российское ведомство в Telegram.

«Это для виски или для воды?» — пошутил Лавров.

«Не для воды. Для виски», — ответил норвежец.

Лавров посетил Норвегию с двухдневным визитом, где он встретился с норвежским министром иностранных дел Анникен Хюитфельдт, а также поучаствовал в СБЕР. Подобные мероприятия имеют для России особое значение на фоне ухудшающихся отношений с Евросоюзом.