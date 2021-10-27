Ангеле Меркель понравились котлеты из медвежатины в Томске

Ангела Меркель, которая в 2006 году вскоре после вступления на пост канцлера Германии посещала Томск, попробовала котлеты из медвежатины и очень высоко оценила их, рассказал экс-губернатор Томской области, сенатор Виктор Кресс.

Тогда Меркель второй раз посетила Россию после того, как заняла свой пост. Канцлер с президентом РФ Владимиром Путиным поучаствовала в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций, во время которых поднимались актуальные политические вопросы в отношениях двух стран.

«Мы постарались представить наши экзотические блюда», — вспомнил Кресс в беседе с РИА Новости.

По его словам, никто не ожидал, что канцлер окажется легким в общении и дружелюбным человеком. Позднее она встречала делегацию Томской области в своей резиденции, расспрашивала, как идут дела, «живо интересовалась, как и что», поделился экс-губернатор. Тогда ей преподнесли в качестве презента белые сушеные грибы, которые ей очень понравились.