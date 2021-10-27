ФАН показал, как вмешательство США спровоцировало переворот в Судане

Государственный переворот произошел в Судане 25 октября, прервав деятельность проамериканского правительства Абдаллы Хамдока.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами африканской страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, также был распущен Суверенный совет, правительство и антикоррупционный комитет «Тамкин», были уволены региональные губернаторы и приостановлено действие нескольких статей проекта Конституционной декларации (основного закона страны в переходном периоде).

Хамдок получал помощь от иностранных организаций, которая быстро превратилась во внешнее управление Суданом. В Госдепе осудили действия военных, узнав о перевороте. Также власти США сразу же остановили финансовую поддержку Судана, доказывая желание Запада сохранять управление африканским государством. Подробности можете узнать на сайте Федерального агентства новостей.