Блинкен поговорил по телефону с освобожденным Абдаллой Хамдоком

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой распущенного армией правительства Судана Абдаллой Хамдоком, который был отпущен военными на свободу.

Ранее канцелярия премьера-министра Судана Абдаллы Хамдока подтвердила его возвращение в резиденцию. Вместе с женой политик был доставлен в свой дом в Хартуме под усиленной охраной спустя более суток после задержания.

Незадолго до этого о его местонахождении сообщал Главнокомандующий армией, глава распущенного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он подчеркнул, что никакого задержания не было, но армия не позволит какой-либо группе с идеологической ориентацией контролировать народ Судана. Их цель — построить государство, в котором каждый сможет свободно выражать свое мнение, а политики не будут вмешиваться в личную жизнь гражданина.