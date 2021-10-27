Зампостпреда России: в СБ ООН не пришли к договоренности по Судану

Совет Безопасности ООН пока не пришел к согласию по вопросу обстановки на территории Судана, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский во время общения с представителями СМИ заявил, что в данный момент пока рано говорить о едином решении по вопросу. По словам зампостпреда России, работа будет продолжаться. Члены Совета Безопасности Альянса будут работать над «каким-либо документом», отметил он. Полянский сообщил, что после этого уже стоит ждать каких-то изменений. В данный момент все могут сказать, что обстановка на территории Судана привлекает их внимание, подытожил зампостпреда России.

Акции протеста на территории Судана продолжались несколько недель. В результате демонстраций военные задержали премьер-министра государства Абдаллу Хамдока и несколько высших чиновников и политиков.