Киев может создать дайджест украинских реформ для НАТО

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила создать дайджест украинских реформ для НАТО.

Такой дайджест, по мнению Стефанишиной, поможет работать над воплощением евроатлантических стремлений страны. Об этом она заявила на встрече с вице-президентом Парламентской ассамблеи НАТО Аттилой Мештерхази, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Мештерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине. Со своей стороны Ольга Стефанишина отметила важность подготовки на постоянной основе дайджеста реформ в Украине, который, в частности, можно было бы представить во время весенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Киеве в 2022 году», — сказано в сообщении.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко объяснил приглашение Украины в НАТО на переговоры. По его словам, НАТО по-прежнему не рассматривает возможность сотрудничества с «независимой» Украиной, как это было все 30 лет до «исторического», по мнению Киева.