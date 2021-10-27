«Оператор ГТС Украины» предложил продлить контракт с Россией на транзит газа до 15 лет

Украина готова подписать долгосрочный контракт о транзите не менее 45 млрд кубометров российского газа в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, украинская сторона готова подписать контракт с «Газпромом» «хоть сегодня». Макогон уточнил, что речь идет о соглашении на транзит не менее 45 млрд кубических метров газа в год в течение следующих 10-15 лет.

«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — подчеркнул в интервью ТСН глава компании «Оператор ГТС Украины».

По его словам, Москва пока не ответила на это предложение. Если Россия прекратит транзит газа через территорию Украины после 2024 года, Киеву придется оптимизировать газотранспортную систему (ГТС), предупредил Макогон.

Россия и Украина подписали соглашение о поставках и транзите газа в 2019 году. Срок действия договора истекает в 2024 году, однако в Киеве хотят продлить его заранее.