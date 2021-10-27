Премьер-министр Судана Хамдок вернулся домой после переворота в стране

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок вернулся домой после произошедшего в стране в понедельник военного переворота, сообщают СМИ.

Ранее информацию о задержании Абдаллы Хамдока опроверг глава распущенного Суверенного совета Судана и главнокомандующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан. Генерал отметил, что председатель низложенного правительства из соображений безопасности находится в его доме. Аль-Бурхан подчеркнул, что общался с Хамдоком, тот ведет «нормальную жизнь».

Военное крыло переходных властей в понедельник объявило о роспуске правительства и Суверенного совета Судана, а также о задержании ряда чиновников и политиков. Позже Фаттах аль-Бурхан выступил с обращением к народу, обозначив будущие цели суданского государства.

По словам главнокомандующего армией, военные будут контролировать политический процесс в стране до запланированных на июль 2023 года выборов. Вооруженные силы собираются сформировать в Судане парламент, в котором будут представлены все группы населения, отметил Фаттах аль-Бурхан.