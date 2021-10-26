Губернатор Воробьев заявил о рекордном количестве пациентов на ИВЛ в Подмосковье

Сегодня более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких работает в Московской области, что стало рекордным показателем. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «Россия-1».

Система здравоохранения работает на пределе, большинство коек уже заняты больными, заявил Воробьев. По его словам, сегодня 80% госпитализированных являются невакцинированными от коронавируса. Губернатор Подмосковья отметил, что уже задействовано рекордное число ИВЛ — 502 штуки.

Такие цифры отображают показатель напряженной ситуации, заявил Воробьев. За последнюю неделю в России ежедневно выявляют больше 30 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Московская область по общему числу заболевших COVID-19 находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.