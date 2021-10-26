Швеция подала военный сигнал России совместными учениями с США

Военные учения США и Швеции с использованием дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом для России. Об этом заявил старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон в эфире канала SVT.

Швеция получила американский самолет Hercules с системой залпового огня M142 Himars, который был применен во время маневров в Балтийском море. Отмечается, что такое дальнобойное артиллерийское оружие как Himars впервые испытали в Швеции.

По словам Йонссона, эти учения стали четким сигналом усилить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд. Ученый уточнил, что единственной потенциальной угрозой рассматривается Россия.

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая ранее впервые вместе прошли через Сангарский пролив или Цугару. Информацию об этом сообщил заместитель генсека кабмина Есихико Исодзаки.