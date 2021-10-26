Сатановский сравнил Моргенштерна с чудищем из-за слов о Дне Победы

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал высказывание рэпера Алишера Моргенштерна о его отношении к празднованию Дня Победы.

Музыкант в беседе с телеведущей Ксенией Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» заявил, что не понимает праздника Победы, которая произошла 76 лет назад. В личном Telegram-канале Сатановский жестко прокомментировал высказывание звезды.

«Всплыли два чудища со дна на поверхность, общаются на своем, привычном им языке. По этому поводу много кто возмутился, а зря. У них там, в глубинах, свой мир. Нормальным там не выжить и его не понять. Бесполезно даже пытаться. Да и зачем? С точки зрения обычного человеческого любопытства — снять шкуру и в спирт, в банку, в витрину», — отметил политолог.

Он считает, что стране жизненно необходимо празднование 9 Мая, так как сохранить историческую память народа можно только таким образом. В качестве примера Сатановский привел то, как историческую память хранят евреи и китайцы.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ по Москве Андрею Стрижову проверить высказывание Моргенштерна на нарушение законодательства. С жалобой на слова музыканта в СК обратились члены движения «Ветераны России».