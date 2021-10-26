Тегеран постигла сильнейшая за 50 лет засуха

Из-за беспрецедентного снижения количества выпадающих осадков — на 97% по сравнению с прошлым годом — столица Ирана столкнулась с самой сильной за полвека засухой.

С 23 сентября до сегодняшнего дня в Тегеране выпало всего 0,4 мм осадков по сравнению с 14,3 мм за тот же период 2020 года, сообщил Мохаммад Шахриари, представитель компании, которая снабжает город пресной водой. В иранской столице проживает около 9 миллионов человек.

«Подземные и поверхностные воды находятся в критическом состоянии, и за последние 50 лет не было подобных засух», — приводит его слова информационное агентство ISNA.

Пять плотин, поставляющих воду в столицу, в настоящее время используют менее трети своей мощности, вмещая всего 477 миллионов кубических метров воды вместо объема максимальной загруженности — 2 миллиардов кубометров, передает издание EurAsia Daily. В сентябре прошлого года здесь находилось 729 миллионов кубометров воды.

Потребление воды в сельском хозяйстве Ирана увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом, а в промышленности — на 8%. По словам Шахриари, производство электроэнергии на гидрообъектах страны за последние полгода снизилось на 40%.