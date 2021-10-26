Политолог Швейцер: не стоит беспокоиться о выходе Польши из ЕС

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что несмотря на нынешние разногласия между Евросоюзом и Польшей, последняя вряд ли покинет состав объединения.

Швейцер считает, что Польша и Евросоюз достаточно долго «бодаются» по проблемам, которые являются общеевропейскими с точки зрения ЕС и суверенными с точки зрения Польши.

«Например, Евросоюз начинает грозить Польше пальцем и говорить: "Вы не отмените закон, связанный с однополыми браками". А поляки говорят: "Это наше личное дело". Евросоюз же отвечает, что данное дело — общеевропейское. Вот это у них главный вопрос — степень суверенизации внутри Европейского союза», — рассуждает эксперт в беседе с изданием PolitOnline.

Эксперт также отмечает, что при всех польских «брыканиях» страна не покинет Евросоюз. Ведь нахождения в составе объединения дает Польше множество плюсов.

«Один из которых — экономика, построенная на балансе интересов», — напоминает Швейцер.

Проще говоря, не стоит беспокоиться о выходе Польши из ЕС — это маловероятно, уверен эксперт, а конфликт, который продолжается между ЕС и Польшей будет только усугублять отношения между сторонами.