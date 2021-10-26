Госдеп США: госсекретарь Блинкен вместе с Байденом посетит саммит G20 в Италии

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен с 28 октября по 2 ноября будет сопровождать главу США Джо Байдена на саммите G20 в Италии и климатической конференции в Великобритании, сообщили в госдепе.

В письменном заявлении Госдепа США, приуроченном к предстоящей поездке, сказано, что американский политик присоединится к Байдену и первой леди страны во время их визита в Ватикан.

«Затем госсекретарь будет сопровождать президента Байдена на саммите глав государств и правительств G20», — уточняется в сообщении.

Также в Госдепе США отметили, что находясь в Италии, Блинкен будет поддерживать контакты с представителями правительств и частного бизнеса других государств в совместных усилиях, которые направлены на стимулирование мирового экономического роста и создание рабочих мест, а также борьбу с климатическим кризисом.

Помимо этого, госсекретарь США с 31 октября по 2 ноября будет находиться в Глазго, где вместе с главой Белого дома примет участие в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.