Украина не способна самостоятельно обеспечить себя газом в ближайшем будущем, заявил политолог, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

По его словам, претензии Украины к Москве по поводу ситуации на энергетическом рынке являются унижением даже для нынешней киевской верхушки. А планы по собственной добыче природного топлива, конечно, имеют здравый смысл, но в текущей ситуации они красноречиво говорят о диагнозе украинских властей.

«Хорошо быть здоровым, красивым и богатым, но сегодняшняя Украина «смертельно больна». Самообеспечение Украины своим газом в ближайшем будущем — это из области фантастики при белой горячке», — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

В ближайшие годы это попросту невозможно. Украина даже углем обеспечить себя не может, резюмировал он.

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что страна может начать терять ВВП, если цена на газ на европейском рынке достигнет 900 долларов за тысячу кубометров. В связи с этим необходимо начинать развивать украинскую нефтегазовую отрасль. Вместе с тем планируется оптимизировать текущую энергоэффективность с помощью реновации жилых домов, резюмировал он.

Также Кедми говорил, что саммит РФ — США уменьшил шансы на войну между НАТО и Россией. Однако остается вероятность конфликта Москвы и Вашингтона, сообщил телеканал «360».