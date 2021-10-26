Вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек в Вене

Психически больной мужчина напал на посетителей закусочной в Вене. Четыре человека пострадали, сообщили в столичной полиции.

Правоохранители задержали вооруженного ножом злоумышленника. Им оказался 35-летний австриец. Он напал на двух женщин и мужчин в местной закусочной.

Агрессивный мужчина размахивал ножом и несколько раз попытался ударить своих жертв. В результате инцидента местные жители получили незначительные травмы — небольшие порезы. Сотрудники полиции исключили политические и религиозные мотивы в поступке преступника. Устанавливаются причины случившегося.

В пригороде Уханя китаец зарезал семерых человек и при попытке побега с места происшествия прыгнул в реку Янцзы, сообщало Федеральное агентство новостей. Оперативники продолжают вести поиски убийцы.