Российский Фонд борьбы с репрессиями получил официальный ответ от Министерства внутренних дел Великобритании о полицейском произволе. По мнению правозащитников, британские чиновники ведут недостаточную и малоэффективную борьбу.

Вопрос необходимости проведения реформы работы британской полиции становится все более актуальным с каждым днем. Согласно статистике, с 2009 года не менее 15 женщин были убиты представителями полиции.

«В период с 2019 по 2020 год от действий офицеров Англии и Уэльса погиб 191 человек, 19 из которых скончались во время или после задержания, 25 — во время дорожно-транспортного инцидента, а 54 — покончили с собой после заключения под стражу», — говорится в сообщении Фонда.

Независимое управление по вопросам поведения полиции отмечает, что у 12 человек из 19 убитых были явные нарушения психики, что в очередной раз говорит о низком уровне подготовки сотрудников полиции, передает ФАН.

Российский ФБР делал запрос в связи с делом бывшего британского футболиста Далиана Аткинсона, который умер во время ареста в городе Телфорд, в связи с чем был отправлен официальный запрос в МВД Великобритании. Известно, что спортсмен погиб после того, как полицейский трижды воспользовался электрошокером, в шесть раз превысив максимально допустимое время использования. Контрольным стал удар ногой в тяжелой обуви по голове мужчины.

Министерство внутренних дел Британии всячески поддерживает деятельность российского Фонда. Подразделение по контролю за добросовестной работой полиции уверило ФБР в том, что в действующую программу подготовки полицейских будут внесены серьезные изменения. Особое внимание уделят ситуациям при работе с подозреваемыми, у которых наблюдаются нарушения психического здоровья.

Госслужащие выразили особую благодарность Фонду борьбы с репрессиями за внимание к актуальной проблеме и подчеркнули, что добросовестная работа сотрудников правоохранительных органов является ключом к доверию граждан.

Однако в ФБР считают, что заявленные действия являются неэффективными. По мнению правозащитников, этого недостаточно для полного преодоления полицейско-тюремной жестокости и борьбы с растущим насилием со стороны полиции.