Вооруженные силы Тайваня недостаточно подготовлены к боевым действиям на фоне «растущей напряженности в отношениях с Китаем», пишет американское издание The Wall Street Journal. Китайскую провинцию, управляемую собственной администрацией с 1949 года, активно вооружают США — Пекин же требует прекратить втягивать остров в конфликт.

Согласно отчету The Wall Street Journal, помимо плохой базовой военной подготовки на Тайване есть и другая проблема: 80 000 военнослужащих страдают «низким моральным духом» — совпадение ли, но когда-то такие проблемы отмечались и в американской армии.

«Несколько тайваньских солдат и резервистов выразили обеспокоенность качеством своей подготовки и низкой боеготовностью. Один из них рассказал, что он просто смотрел американские военные фильмы во время тренировок», — сообщает издание.

Другой источник газеты утверждает, что потратил много времени на чтение и рисование во время базовой военной подготовки в тайваньской армии, «так как чувствовал, что на тренировках ему не о чем беспокоиться».

Global Look Press / Walid Berrazeg/Keystone Press Agency

Полковник морской пехоты США в отставке, прибывший на Тайвань, чтобы «оценить его оборонные возможности» и подготовку китайского острова «к потенциальной войне» с Китаем, рассказал журналистам о нехватке финансирования со стороны местных властей. Он предложил увеличить зарплату солдатам и улучшить двустороннюю совместную подготовку тайваньских и американских военных.

Ранее Германия отказалась поддерживать США в случае военного конфликта с Китаем в Тайване, который исторически и юридически является территорией КНР. Подробнее — в нашей статье.