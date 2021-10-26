«Локомотив» обыграл «Леванте» в 1/4 финала клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский «Локомотив» обыграл испанский «Леванте» в четвертьфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в российской столице.

Встреча прошла во вторник, 26 октября, завершилась со счетом 9:4 в пользу подопечных Ильи Леонова. У победителей покер оформил Борис Никоноров, трижды отметился Федор Земсков, еще по одному мячу забили Денис Пархоменко и Хосе Оливейра.

Полуфинальная встреча «Локомотив» — «Васко да Гама» состоится в среду, 27 октября.

Изначально первенство мира должно было пройти с 27 по 30 октября, турнир предполагал наличие групповой стадии, но на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции и ограничениями формат был упрощен — команды стартовали с четвертьфиналов.