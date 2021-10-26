Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило о безопасности «СП-2» для Европы

Сертификация газового трубопровода «Северный поток — 2» не будет представлять опасности для снабжения Германии и других стран Евросоюза. Об этом говорится в заключении Минэкономики ФРГ о сертификации проекта, которое ведомство направило немецкому регулятору.

При подготовке заключения министерство консультировалось с другими странами ЕС, включая Эстонию, Италию, Латвию, Литву, Австрию, Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию. Процедурой сертификации «Северного потока — 2» теперь будет заниматься Федеральное сетевое агентство Германии.

Укладка труб «Северного потока — 2» завершилась в сентябре 2021 года. В начале октября трубопровод начал заполняться техническим газом. Вскоре германское правительство заявило, что не видит препятствий для запуска газопровода. Регулятор примет решение о сертификации «Северного потока — 2» и регистрации оператора Nord Stream 2 AG до 8 января 2022 года.