Портрет Хармса в центре Петербурга постановили закрасить как несанкционированный рисунок

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил закрасить десятиметровый портрет Даниила Хармса, который появился в центре Северной столицы в 2016 году. Теперь ТСЖ «Маяковского 11» обязано устранить изображение как несанкционированный рисунок.

Согласно решению суда, изображение и надписи под ним следует убрать с фасада здания на улице Маяковского в течение месяца с момента вступления постановления в законную силу. О решенной судьбе портрета писателя-абсурдиста сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что граффити с лицом Даниила Хармса появилось на стене дома, в котором когда-то жил литератор. Отмечается, что первые требования, связанные с местонахождением портрета писателя, начались еще в 2016 году. Жители Северной столицы просили губернатора Александра Беглова заступиться за портрет Хармса, но тщетно.