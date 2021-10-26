Политолог Сатановский: скифское золото еще можно вернуть Крыму

Россия еще имеет шансы вернуть на родину скифское золото, однако действовать необходимо хитрым образом, заявил политический эксперт Евгений Сатановский.

По его словам, после решения суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине Россия не может просто разорвать все дипломатические отношения с официальным Амстердамом. Такое решение может негативно сказаться на экономической составляющей.

«У нас с Европой бизнес. Разорвем отношения с Нидерландами и попросим их дипломатов в 24 часа покинуть Россию? Да ни в жизнь!» — написал он в собственном Telegram-канале.

Необходимо действовать в корне по-другому. Хитрый трюк заключается в том, что после передачи артефактов Киеву их можно будет вернуть в институт Крыма вместе со всей Украиной.

Вместе с тем Сатановский выразил мнение, что Россия хотя бы частично могла бы восстановить государство, разваленное Беловежским соглашением. Однако Москва не пойдет на этот шаг, с сожалением резюмировал он.

Ранее стало известно, что амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине. У России есть три месяца, чтобы подать апелляцию, сообщил телеканал «360».