Синоптик Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды

Теплая погода вернется в Москву в ближайшее время, при этом особых осадков ожидать не стоит. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, конец октября — начало ноября в столице будут теплыми. Москвичей особенно порадует обилие солнца, поскольку в этот период времени обычно в городе прохладно и облачно. Показатели температуры окажутся на три-четыре градуса выше нормы.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что с 27 октября в Москве постепенно начнет повышаться температурный фон. Ночью уличные термометры будут держаться в пределах +1...+3 градусов, а днем показывать около +6...+8 градусов. Ветер подует юго-западный, но сильных порывов не прогнозируется, сообщает «Интерфакс».

Вместе с потеплением в столицу придут и осадки. Наиболее интенсивный дождь ожидается в четверг. Однако к выходным осадки вовсе прекратятся, станет тепло и солнечно.