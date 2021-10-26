The Times увидел намек на потепление в отношениях Великобритании с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намекнул на некоторое потепление в отношениях с Россией после переговоров с президентом Владимиром Путиным. Таким наблюдением поделился британский еженедельник The Times.

Авторы газеты прокомментировали первый за последние полтора года разговор премьера Соединенного Королевства с российским лидером. Борис Джонсон хочет наладить контакт с Москвой, несмотря на ряд разногласий и взаимные санкции. Премьер оценил отношения с Россией как «не такие, как нам хотелось бы», отмечают журналисты.

Читатели The Times осадили Джонсона за намеки в отношении РФ. Пользователи Сети прокомментировали публикацию еженедельника по итогам переговоров премьер-министра с Путиным.

«Внешней политике Соединенного Королевства требуется больше реализма и меньше морализма», — подчеркнул один читатель. «Нам необходимо вести с ними диалог», — присоединился к обсуждению другой. «Джонсону, как и Трампу, нравится щедрость русских», — иронично отметил третий.

Авторы The Times предположили, что британскому премьеру нужен российский газ на фоне энергетического кризиса в Европе.

Переговоры Путина и Джонсона состоялись 25 октября, сообщает телеканал «360». Политики по телефону обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Донбассе и в Афганистане, а также проблемы климата.