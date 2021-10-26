Меркель разнервничалась во время получения уведомления об окончании полномочий канцлера

Врио канцлера федерального правительства Германии Ангела Меркель растерялась в ходе получения уведомления об окончании ее службы на государственном посту.

Соответствующий документ Меркель вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Забрав уведомление, она села на свое место, однако президент напомнил ей, что еще необходимо уделить внимание представителям информационных агентств. Меркель улыбнулась и пошла в сторону прессы, но решила отложить папку с уведомлением, а через секунду политик передумала.

Стоит отметить, что несмотря на вручение Меркель уведомления об окончании ее службы, она все равно будет выполнять свои обязанности, пока не изберут нового канцлера. На его пост претендует социал-демократ Олаф Шольц.