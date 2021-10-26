Улицы Нью-Йорка затопило из-за сильных дождей

Несколько машин жителей Бруклина ушли под воду. Северо-восточный ветер и мощные ливни затронули не только Нью-Йорк, но и ближайшие районы.

Очевидцы сняли на видео последствия ухудшения погодных условий в Нью-Йорке. На кадрах видно, как водители на затопленных машинах пытаются добраться до своего дома. Многие были вынуждены оставлять свои транспортные средства на улице. Работники в этот момент пытались прочистить канализацию для облегчения слива в нее воды.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧС из-за прогнозов синоптиков о возможных ливнях с подтоплениями. Это решение было принято для того, чтобы все службы были готовы к реагированию на стихию, защиту людей и их имущества.