Wildberries тестирует дроны для доставки в Московской области и Татарстане

Тестовые полеты беспилотных дронов для доставки начал проводить маркетплейс Wildberries. Испытания начались в октябре в Московской области и Татарстане.

Пробные полеты Wildberries проводит совместно с «Иннополисом». В приоритете у компании развитие доставки в труднодоступные регионы России.

В распоряжении маркетплейса имеются дроны с перезаряжаемым аккумулятором. Кроме того, компания также использует беспилотники, которые оснащены бензиновым двигателем. Дальность их полета может достигать 300 километров. Максимальная нагрузка, которую может поднимать устройство, достигает 200 килограммов.

Wildberries — это крупнейший онлайн-ретейлер России. География работы компании охватывает всю территорию страны. Также отделения встречаются в Германии, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии и Казахстане.