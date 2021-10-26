Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку команды на матч десятого тура чемпионата Италии против римского «Лацио». Об этом сообщается на официальном сайте флорентийского клуба.

Форвард фиолетовых Николас Гонсалес сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Поэтому аргентинец не сможет помочь команде Винченцо Итальяно в ближайших матчах.

Российский форвард Кокорин выходил в последний раз на поле в матчах итальянского чемпионата 3 октября, когда «Фиорентина» проиграла дома «Наполи» со счетом 1:2.

В пресс-службе клуба уточнили, что болезнь у аргентинца Гонсалеса протекает бессимптомно, он уже переведен на карантин. При этом футболисты основы «Фиорентины» перешли на режим самоизоляции и не контактируют ни с кем за стенами базы.