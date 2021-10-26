Власти Свердловской области расширили действие системы QR-кодов

Жители Свердловской области должны будут предъявлять QR-коды при посещении торговых центров и заведений общественного питания. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

Система QR-кодов начнет действовать на территории Свердловской области с 30 октября. Креков уточнил, что ранее данная мера имела рекомендательный характер, сейчас ее соблюдение обязательно.

«В ближайшее время самими учреждениями должны быть продуманы все механизмы по обеспечению введения пропуска граждан только по QR-кодам», — объяснил он.

QR-коды можно получить после прохождения процедуры вакцинации против коронавирусной инфекции. Кроме того, коды выдаются при наличии справки о перенесенном заболевании. Для того чтобы получить QR-код, гражданину необходимо воспользоваться порталом государственных услуг.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства.