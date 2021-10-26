Forbes: WhatsApp и Instagram тайно следят за пользователями необычным способом

Приложения корпорации Facebook, в том числе Instagram и популярный мессенджер WhatsApp, в очередной раз поймали на тайном сборе конфиденциальных данных пользователей неординарным методом, сообщает Forbes. Отмечается, что нет никакого способа избежать слежки, кроме как удалить приложения компании.

Ранее сообщалось, что Facebook по-прежнему собирает данные о местоположении пользователей iPhone, используя IP-адрес даже при выключении соответствующих настроек. При этом компания не отрицает свои действия, но отказывается объяснять, почему слежка за людьми продолжается без их согласия.

Теперь эксперты по безопасности выяснили, что приложения Facebook, включая WhatsApp, используют акселерометр в смартфоне (прибор, применяемый как датчик изменения положения устройства в пространстве) для отслеживания движений пользователя, его действий, поведения и даже состояния здоровья в любое время суток. Более того, эти данные помогают определять, с кем человек видится лично или просто находится рядом.

«Самая серьезная проблема здесь заключается в отсутствии прозрачности. Вас не предупреждают о том, что эти данные отслеживаются, нет настроек для включения или отключения отслеживания; на самом деле, похоже, нет никакого способа отключить эту функцию и остановить Facebook», — сообщает Forbes.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Исследователи Талал Хадж Бакри и Томми Миск предупреждают, что Facebook, Instagram и WhatsApp постоянно считывают данные акселерометра, и даже с отключенной пользователем геопозицией могут определять, рядом с кем человек находится и даже как себя чувствует. Шансов на приватность в эпоху высоких технологий, созданных корпорациями, больше нет.

«Приложения могут определять частоту сердечных сокращений пользователя, его движения и даже точное местоположение. <…> Если вы находитесь в автобусе, а другой пассажир делится своим точным местоположением с программами Facebook, то Facebook может легко определить, что вы находитесь в том же месте, что и этот пассажир», — говорят исследователи.

Ранее шантаж и слежку за пользователями в Facebook осудили в Госдуме РФ. Подробнее — в нашей статье.