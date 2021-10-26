Сенатор Цеков призвал вернуть крымчанам найденное ими скифское золото

Решение Апелляционного суда Амстердама о принадлежности Украине золотой коллекции артефактов из крымских музеев является неправовым, заявил российский сенатор Сергей Цеков.

По словам члена Совфеда, решение суда в пользу Украины является возмутительным. Сенатор напомнил, что скифское золото нашли крымчане и крымские археологи, поэтому его необходимо вернуть полуострову, пишет NEWS.ru.

С Цековым согласился депутат Госдумы Алексей Чепа. По словам парламентария, Россия должна отстоять правоту, так как золотая коллекция артефактов по праву принадлежит Крыму. Он также назвал вердикт суда «политическим решением».

«Надо сделать все, чтобы достояние Крыма принадлежало полуострову. России нужно защищать интересы институтов Крыма. Надо это делать всеми силами», — подчеркнул Чепа.

Ранее суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. Речь идет о коллекции из почти двух тысяч артефактов, которые в 2014 году вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме до того, как Крым стал российским. Сейчас в музее решили не возвращать золото на полуостров.