Политик Вострецов одобрил идею маркировки вредной продукции в России

Президент РФ Владимир Путин поручил создать четкую систему контроля за маркировкой и качеством продуктов с наличием ГМО, пальмового масла и превышением норм сахара и соли. Глава объединения профсоюзов «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал эту инициативу.

По его словам, в стране многого удалось добиться в этом направлении за счет введения системы контроля за оборотом водки, чего нельзя сказать в контексте упаковок продуктов питания. Производители по-прежнему не пишут крупным ярким шрифтом важную информацию о составе.

«К примеру, посмотрим на состав чипсов. В продукте содержится соли в шесть раз выше нормы, а злоупотребление ей вредит вашему здоровью. То же и с газировкой, и с другой продукцией. Если человек будет видеть, что он берет продукты с пальмовым маслом или с превышением допустимой нормы соли, он сто раз подумает», — указал депутат Госдумы VI и VII созыва.

Вострецов обратил внимание на необходимость бороться за российскую молодежь и учить их готовить и правильно питаться. В противном случае «мы превратимся в нацию растолстевших американцев», а у России все-таки свой путь, заключил общественный деятель.