Хакасия первая в России ввела комендантский час в нерабочие дни

Хакасия стала первым российским регионом, который ввел комендантский час в период нерабочих дней на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Власти Хакасии объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будет действовать комендантский час. Местные жители не смогут выходить на улицу с 22:00 до 06:00, рассказал глава республики Валентин Коновалов.

Также в трех городах Хакасии приняли решение временно остановить работу общественного транспорта. Водители такси смогут продолжать деятельность при предоставлении сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании.

«Принято решение внести изменения в постановление правительство республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске», — отметил Коновалов.

Как сообщалось ранее, в регионе приостановят работу заведения общественного питания и магазины. Исключением являются аптеки и организации, продающие товары первой необходимости.