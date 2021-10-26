Автоэксперт Жигалов заявил о нелогичности ограничений в период локдауна в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга объявило локдаун на территории города с 30 октября по 7 ноября. Глава комитета по развитию предпринимательства в автомобильной отрасли петербургского отделения «Деловой России» Вячеслав Жигалов оценил это решение.

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт отметил, что не все меры, принятые городской администрацией, логичны. В частности в Северной столице временно закроются библиотеки и стоматологические клиники, однако метрополитен продолжит работать.

«Напомню, в метро масками пользуются не более половины пассажиров», — объяснил Жигалов.

В целом он низко оценивает эффективность введения локдауна. По мнению Жигалова, принятие подобных мер не приведет к изменению ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге.

«Уже 8 ноября мы опять дружно разведем руками и приступим к выполнению очередного "плана мероприятий по планированию мероприятий"», — заявил эксперт.

Согласно установленным правилам, с 30 октября будут закрыты школы, заведения общественного питания, непродовольственные магазины, библиотеки, кинотеатры, зоопарки, МФЦ, салоны красоты и другие заведения. Кроме того был введен запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий, а также на работу малых речных судов.