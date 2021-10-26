«Офицеры России» резко высказались о заявлении Моргенштерна про День Победы

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой отреагировал на скандальное высказывание рэп-артиста Моргенштерна. Ранее исполнитель заявил, что не понимает смысла Дня Победы.

Представитель организации «набросился» с критикой на рэпера. Он заявил, что поколение Моргенштерна — это потерянные молодые люди, которые выросли в развал российского общества. По мнению Липового, на молодость хип-хоп-артиста выпала полная деконструкция всего, что воспитывалось в гражданах до этого.

«Поэтому у этого человека ничего святого в голове нет, кроме идиотских вопросов по поводу того, зачем это праздновать», — поделился мнением генерал-майор в беседе с «Москвой 24».

Представитель «Офицеров России» уточнил, что День Победы — это святой праздник для всей страны. По мнению Липового, отмечать его необходимо ежегодно, иначе народ рискует забыть историю своей родины. Кроме того, это поможет избежать повторения трагедии.