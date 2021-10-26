Политолог рассказал о возможном третьем сценарии в истории со скифским золотом

Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов уверен, что за решением Апелляционного суда Амстердама о судьбе скифского золота стоят политические мотивы. Фемида постановила, что сокровища являются собственностью Украины, а значит Запад в очередной раз встал на сторону Киева, цитирует эксперта «Радио Sputnik».

По мнению Уралова, «политическая целесообразность» взяла верх из-за споров о российском газе и других вопросов, в которых мнения Москвы и Брюсселя расходятся. Россия обжалует решение апелляционного суда, однако надеяться на победу в этом деле не приходится, посетовал политолог.

«Думаю, что можно дойти до разных европейских инстанций, попытаться бороться в международных судах – это история еще на несколько лет. Думаю, бороться надо, но внутренне с коллекцией можно уже проститься, учитывая, что вопрос политический и нужно понимать, что по крымскому вопросу Запад занимает четкую антироссийскую позицию», — заявил Семен Уралов.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

Впрочем, есть надежда на третий сценарий: Амстердам может решить вопрос в свою пользу, оставив золото себе на неопределенный срок.

«Под предлогом, что спор сложный, оставить скифское золото себе на неопределенное время, на несколько десятилетий. А там, дескать, и забудется», — объяснил собеседник «Радио Sputnik».

Напомним, в начале 2014 года сразу несколько коллекций музеев Крыма были вывезены в Амстердам в музей Алларда Пирсона. После того, как жители полуострова путем всеобщего голосования захотели присоединиться к России, нидерландский музей принял решение не возвращать коллекцию ни в Украину, ни в Россию, пока стороны не договорятся друг с другом.